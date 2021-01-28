28 Ocak 2021 Perşembe 19:27 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 19:27

Galatasaray transferin son günlerinde temaslarını hızlandırdı ve Mostapha Mohamed konusunda son viraja girerken, sürpriz bir hamle için de resmi temaslarını gerçekleştirdi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya farklı bir ödeme planıyla toplamda 5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

6 AYDA YÜZDE 100 KAR



Sassuolo Teknik Direktörü De Zerbi'nin "Takımda kalsa iyi olur" raporu vermesine rağmen İtalyan kulübünün yaz aylarında 2,5 milyon euroya transfer ettiği oyuncusunu 6 ayda yüzde 100 kar ederek satma fikrine sıcak baktığı ve ilerleyen saatlerde yönetimin kesin bir karara varacağı kaydedildi.

"BAKALIM NE ZAMAN GELİP ALACAKLAR"



Kaan Ayhan da geçtiğimiz günlerde yaptığı Twitch yayınında "Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor." ifadelerini kullanarak Türkiye'ye transfere sıcak baktığını gözler önüne sermişti.

Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, bu sezon 15 maçta 709 dakika süre aldı.