Satış listesi şekilleniyor

Süper Lig’de rotasını şampiyonluk olarak belirleyen ancak maddi imkansızlıklar yüzünden transferde hesaplı hareket etmek zorunda olan Fenerbahçe’nin Ocak planı belli oldu. Finansal Fair Play anlaşmasına karşın devre arasında kadrosuna sol bek, sol açık ve bir golcü takviyesi yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler’in bu transferlere kaynak yaratmak için satılacak oyuncular listesi oluşturmaya başladığı kaydedildi. Yönetimin Teknik Direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda sezon başında ismi Futbol Federasyonu’na bildirilmeyen Mehmet Ekici başta olmak üzere şu ana kadar fazla yararlanılamayan Miha Zajc ve Alper Potuk’un yanı sıra sakatlıklar yüzünden stoperde görevlendirilen Jailson’u satış listesine yazdığı iddia edildi. Fener, özellikle Brezilyalı Jailson’dan önemli bonservis ücreti kazanmayı planlıyor.