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Spor

Savaş Abak: Hiç yoksa bir play-off oynamak istiyoruz

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'da başkan Savaş Abak, kulüp tesislerinde önemli açıklamalarda bulundu.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 20:09 - Güncelleme:
Savaş Abak: Hiç yoksa bir play-off oynamak istiyoruz
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Dyorex Boluspor'un kulüp başkanı Savaş Abak, "Hiç yoksa bir play-off oynamak, oradan belki başka hikayelere yelken açmak istiyoruz." dedi.

Kulüp tesislerinde açıklama yapan Abak, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türk milletine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ligin ilk yarısını istedikleri puanda kapattıklarını belirten Abak, "Şu anda puanımız 34. 22 hafta geçti, tabii deprem nedeniyle Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ligden çekildi. Yani 24 maçta şu anda Boluspor'un 40 puanı var. Bu sene çok emek verdik. Hiç yoksa bir play-off oynamak, oradan belki başka hikayelere yelken açmak istiyoruz." diye konuştu.

Abak, sezon içerisinde kulübün elde ettiği gelirlere de değindi.

Takıma çok emek verildiğini dile getiren Abak, geçen hafta teknik direktör Sait Karafırtınalar'la anlaşarak yollarını ayırdıklarını hatırlatarak süreçten bahsetti.

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