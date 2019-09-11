‘Savaşmak için hep hazırız’

TFF 1.Lig’den şampiyon olarak Süper Lig’e gelen ilk üç haftada 7 puan toplayıp tüm dikkatleri üzerine çeken Yukatel Denizlispor’un Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Süper Lig kolay değil. Biz de savaşmaya hazırız. Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz” dedi. Evlerindeki maçları galibiyetle kapatmak istediklerini vurgulayan İldiz şöyle devam etti:

OYUNUMUZU GELİŞTİRMELİYİZ

“Bütün takımlarımız değerli ve büyük lokomotifler var. Lige çıktık ve kimse bizden bu neticeyi beklemiyordu. Bu yeterli değil üstüne katarak gitmemiz lazım. En sondaki takım 1. sıradaki ekibi yenebilir. Lige çok iyi konsantre olmak gerekiyor. Camialar sahaya sadece 11 kişiyle değil, tüm tüm kamuoyunun desteğini arkasına alarak sahaya çıkmalı, onu hissetmeli. Konyaspor’u da yeneceğiz.”

OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM

Transfer ettikleri oyuncuların takıma çok iyi uyum sağladığını belirten Ege temsilcisinin hocası İldiz, “Bir oyuncu daha alsak iyi olurdu ama arkadaşlarımızın hepsine güveniyorum. Kadrodaki herhangi bir 11 çıkıp bizi çok iyi temsil edebilir. Mücadele gücü yüksek, kazanmaalışkanlığı olan ve her zaman futbolun bir temaşa spor olduğunu herkese hissettiren bir takımız” diye konuştu.