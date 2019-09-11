28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7709
  • 6,381
  • 278.271
  • 101213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

‘Savaşmak için hep hazırız’

Süper Lig’de mücadele etmenin zor olduğunu belirten Ege ekibinin Teknik Patronu İldiz, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF 1.Lig’den şampiyon olarak Süper Lig’e gelen ilk üç haftada 7 puan toplayıp tüm dikkatleri üzerine çeken Yukatel Denizlispor’un Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Süper Lig kolay değil. Biz de savaşmaya hazırız. Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz” dedi. Evlerindeki maçları galibiyetle kapatmak istediklerini vurgulayan İldiz şöyle devam etti:

OYUNUMUZU GELİŞTİRMELİYİZ

 “Bütün takımlarımız değerli ve büyük lokomotifler var. Lige çıktık ve kimse bizden bu neticeyi beklemiyordu. Bu yeterli değil üstüne katarak gitmemiz lazım. En sondaki takım 1. sıradaki ekibi yenebilir. Lige çok iyi konsantre olmak gerekiyor. Camialar sahaya sadece 11 kişiyle değil, tüm tüm kamuoyunun desteğini arkasına alarak sahaya çıkmalı, onu hissetmeli. Konyaspor’u da yeneceğiz.”

OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM

 Transfer ettikleri oyuncuların takıma çok iyi uyum sağladığını belirten Ege temsilcisinin hocası İldiz, “Bir oyuncu daha alsak iyi olurdu ama arkadaşlarımızın hepsine güveniyorum. Kadrodaki herhangi bir 11 çıkıp bizi çok iyi temsil edebilir. Mücadele gücü yüksek, kazanmaalışkanlığı olan ve her zaman futbolun bir temaşa spor olduğunu herkese hissettiren bir takımız” diye konuştu.

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de 11 Eylül'den sonra en kapsamlı "terörle mücadelede" kararı

ABD'de 11 Eylül'den sonra en kapsamlı 'terörle mücadelede' kararı

Ermenistan'da korkutan deprem

Ermenistan'da korkutan deprem

Jack Ma emekliye ayrıldı

Jack Ma emekliye ayrıldı

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Milli Takım'dan rahat galibiyet

Milli Takım'dan rahat galibiyet

Trump: Ön şartsız Ruhani ile görüşmeye hazırım

Trump: Ön şartsız Ruhani ile görüşmeye hazırım

Netanyahu'ya sert tepki: Irkçı bir Apartheid devleti

Netanyahu'ya sert tepki: Irkçı bir Apartheid devleti

Sadr, İran'da Hameney ve Süleymani ile görüldü

Sadr, İran'da Hameney ve Süleymani ile görüldü
 

POPÜLER HABERLER

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

Sürücülerin korkulu rüyasıydı: 40 yıllık hayal gerçek oluyor

Sürücülerin korkulu rüyasıydı: 40 yıllık hayal gerçek oluyor

TurAz Kartalı'ndan gururlandıran görüntüler

TurAz Kartalı'ndan gururlandıran görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA