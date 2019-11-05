Savunma duvar ördü
Beşiktaş kötü başladığı sezonun ilk 6 maçında kalesinde 12 gol görürken, son 4 haftada sadece 1 gol yedi. Savunmada özellikle Vida, Gökhan Gönül, Rebocho ve Ruiz’in yükselen formu dikkat çekti.
- Star Spor
KARTAL ligde yükselişe geçerken bunda kuşkusuz en büyük etken savunmasının toparlanması oldu. Siyah-Beyazlılar, sakatlıklar yüzünden ideal savunma dörtlüsünü bir türlü oluşturamazken ilk 6 haftada kalesinde tam 12 gol ördü. İkinci haftadaki 3-0’lık Göztepe maçından4 hafta sonra lider Alanya’yı 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Kartal, A.Gücü, Galatasaray müsabakalarında da savunmasına duvar ördü. Beşiktaş’ın son 4 maçta yediği tek gol Antalya deplasmanındaydı. Bu dönemde Vida, Gökhan Gönül, Rebocho ve Ruiz’in başarılı performansı takdir topladı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.