Savunma duvar ördü

KARTAL ligde yükselişe geçerken bunda kuşkusuz en büyük etken savunmasının toparlanması oldu. Siyah-Beyazlılar, sakatlıklar yüzünden ideal savunma dörtlüsünü bir türlü oluşturamazken ilk 6 haftada kalesinde tam 12 gol ördü. İkinci haftadaki 3-0’lık Göztepe maçından4 hafta sonra lider Alanya’yı 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Kartal, A.Gücü, Galatasaray müsabakalarında da savunmasına duvar ördü. Beşiktaş’ın son 4 maçta yediği tek gol Antalya deplasmanındaydı. Bu dönemde Vida, Gökhan Gönül, Rebocho ve Ruiz’in başarılı performansı takdir topladı