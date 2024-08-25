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Spor

Savunmaya bir takviye daha! Beşiktaş yeni transferinin geliş saatini açıkladı

Beşiktaş, transfer görüşmelerinde bulunduğu Alman stoper Felix Uduokhai'nin bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu. İşte detaylar...

25 Ağustos 2024 Pazar 14:25 - Güncelleme:
Savunmaya bir takviye daha! Beşiktaş yeni transferinin geliş saatini açıkladı
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Beşiktaş, kadrosunu Felix Uduokhai'yle güçlendiriyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki stoperin bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai, kulübümüzle Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Uduokhai'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadeleri yer aldı.

FELIX UDUOKHAI'NİN KARİYERİ

Aue'nin altyapısında Futbol kariyerine başlayan Felix Uduokhai, sonrasında 1860 Münih ve Wolfsburg formalarını giydi.

26 yaşındaki futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.

Uduokhai, kariyeri boyunca forma giydiği 251 karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydetti.

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