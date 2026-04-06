İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5906
  • EURO
    51,6341
  • ALTIN
    6717.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Savunmaya duvar ördü! Milan Skriniar derbide devleşti
Spor

Savunmaya duvar ördü! Milan Skriniar derbide devleşti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Sakatlığı nedeniyle sahalarda uzak kalan Milan Skriniar derbide geri döndü ve performansıyla beğeni topladı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ6 Nisan 2026 Pazartesi 10:43
ABONE OL

Fenerbahçe'de, Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'la oynanan ilk maçta sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Milan Skriniar, formasına kavuştu.

MUHTEŞEM BİR OYUN ORTAYA KOYDU

Gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Slovak oyuncu, Beşiktaş karşısında da muhteşem bir oyun ortaya koydu.

SAVUNMAYI TOPARLADI

Sakatlığı nedeniyle 5'i Süper Lig olmak üzere 7 karşılaşmada forma giyemeyen kaptan, dün savunmayı toparlamayı başardı.

KALEYİ KAPATTI

Milan Skriniar'ın dönmesiyle birlikte Fenerbahçe ligde uzun bir aradan sonra kalesini gole kapattı.

DERBİ PERFORMANSI

90 dakikada 4 defa tehlike engelleyen Skriniar, 3 defa pas arası yaptı. 64 defa pas yapan Slovak oyuncu, bunların 59'unda isabet sağladı ve %92'lik bir oran yakaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.