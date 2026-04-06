Fenerbahçe'de, Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'la oynanan ilk maçta sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Milan Skriniar, formasına kavuştu.

MUHTEŞEM BİR OYUN ORTAYA KOYDU

Gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Slovak oyuncu, Beşiktaş karşısında da muhteşem bir oyun ortaya koydu.

SAVUNMAYI TOPARLADI

Sakatlığı nedeniyle 5'i Süper Lig olmak üzere 7 karşılaşmada forma giyemeyen kaptan, dün savunmayı toparlamayı başardı.

KALEYİ KAPATTI

Milan Skriniar'ın dönmesiyle birlikte Fenerbahçe ligde uzun bir aradan sonra kalesini gole kapattı.

DERBİ PERFORMANSI

90 dakikada 4 defa tehlike engelleyen Skriniar, 3 defa pas arası yaptı. 64 defa pas yapan Slovak oyuncu, bunların 59'unda isabet sağladı ve %92'lik bir oran yakaladı.