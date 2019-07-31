Savunmaya Gary Cahill

The Sun Gazetesi, Sarı-Kırmızılı takımın 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferi için tüm imkanlarını zorladığını, hatta eski golcüsü Didier Drogba’yı da devreye soktuğunu yazdı. Cahill’in eski takım arkadaşı olan Drogba, İngiliz futbolcuya Galatasaray’ı ve İstanbul’u anlatarak iknaya çalışıyor.