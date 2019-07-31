Savunmaya Gary Cahill
GALATASARAY’DAN sürpriz transfer hamlesi. Bu sezon savunmada sıkıntı yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılı takımın daha önce de listesine aldığı Chelseali Gary Cahill için devreye girdiği belirtildi.
- StarSpor
The Sun Gazetesi, Sarı-Kırmızılı takımın 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferi için tüm imkanlarını zorladığını, hatta eski golcüsü Didier Drogba’yı da devreye soktuğunu yazdı. Cahill’in eski takım arkadaşı olan Drogba, İngiliz futbolcuya Galatasaray’ı ve İstanbul’u anlatarak iknaya çalışıyor.
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