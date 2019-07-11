Savunmaya Hugo takviyesi
Beşiktaş, Fiorentina Teknik Direktörü Montella’nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Brezilyalı stoper için devreye girdi. Hugo için en fazla 3 milyon euro bütçe ayıran Kartal, İtalyanlar’dan cevap bekliyor
STOPER eksiğini gidermek için bir takviye daha yapacak olan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, Fiorentina forması giyen Vitor Hugo’ya talip oldu. Teknik Direktör Montella’nın yeni sezon planlamasında yer almayan Brezilyalı savunmacının bonservisi için Kartal’ın 2-3 milyon euro civarında bir bütçe ayırdığı öğrenildi. 2017’de bu oyuncuyu 8 milyon euroya kadrosuna katan Fiorentina bu rakamlara inmezse o zaman kiralama formülü devreye sokulacak. 28 yaşındaki savunma oyuncusu geçen sezon 30 lig maçında oynadı ve 2 asist yaptı.
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