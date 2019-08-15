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Savunmaya Tunuslu Joker

Fenerbahçe, İngiliz kulübü Nottingham Forest’in stoperi Yohan Benalouane’yi almak için harekete geçti. Fransız pasaportu da olan oyuncu sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE Zanka’nın yanına düşündüğü Sevilla’lı eski futbolcusu Simon Kjaer’in transfer işinin uzaması nedeniyle listeye İngiliz Kulübü Nottingham Forest’te forma giyen Tunus asıllı Fransız stoper Yohan Benalouane’yi aldı. Sportif Direktör Comolli’nin bu oyuncu hakkında araştırma yaptığı, menajeriyle görüştüğü öğrenildi. Sağ ve sol bekte de forma giyebilen Benalouane’deki tek engel ise oyuncunun yaşının 32 olması. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Yohan Benalouane’yi Kanarya 500 bin euroluk bir bonservis bedeliyle almayı planlıyor. Bu oyuncu için son kararı teknik direktör Ersun Yanal’ın vereceği belirtildi.

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