İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3677
  • EURO
    53,3225
  • ALTIN
    6867.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Savunmaya yıldız takviye! Ve Benjamin Pavard hayırlı uğurlu olsun
Spor

Savunmaya yıldız takviye! Ve Benjamin Pavard hayırlı uğurlu olsun

Bonservisini Inter'de bulunduran ve Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Pavard, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Fransız stoper için Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girerken, Bundesliga ekibi de transfer yarışına dahil oldu. Benjamin Pavard'ın Süper Lig'de forma giymeye olumlu baktığı aktarıldı. İşte transferin detayları...

BEYZA NUR YILMAZ8 Mayıs 2026 Cuma 10:55 - Güncelleme:
Savunmaya yıldız takviye! Ve Benjamin Pavard hayırlı uğurlu olsun
ABONE OL

Bonservisini Inter'de bulunduran Benjamin Pavard, kiralık olarak formasını giydiği Fransız ekibi Marsilya'dan da ayrılmaya hazırlanıyor.

Fransız temsilcisinin ekonomik nedenlerden dolayı tecrübeli savunmacının 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

Yıldız stopere, menajerine kendisine yeni bir kulüp bulması için talimat verdiği öne sürüldü.

BENJAMIN PAVARD ADIM ADIM SÜPER LİG'E!

30 yaşındaki futbolcu için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği aktarıldı.

Süper Lig devleri, Pavard için temaslarını sürdürürken, yıldız savunmacının Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Şartların oluşması durumunda yıldız oyuncunun gelecek sezon Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.

ALMAN DEVİ TRANSFER YARIŞINA DAHİL OLDU!

Öte yandan Bundesliga'nın dev ekiplerinden Borussia Dortmund'un Pavard'ı fırsat transferi olarak gördüğü ve Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı aktarıldı.

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da 35 kez forma giyen Pavard, 2.638 dakika süre aldı ve takımına 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.