Bonservisini Inter'de bulunduran Benjamin Pavard, kiralık olarak formasını giydiği Fransız ekibi Marsilya'dan da ayrılmaya hazırlanıyor.

Fransız temsilcisinin ekonomik nedenlerden dolayı tecrübeli savunmacının 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

Yıldız stopere, menajerine kendisine yeni bir kulüp bulması için talimat verdiği öne sürüldü.

BENJAMIN PAVARD ADIM ADIM SÜPER LİG'E!

30 yaşındaki futbolcu için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği aktarıldı.

Süper Lig devleri, Pavard için temaslarını sürdürürken, yıldız savunmacının Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Şartların oluşması durumunda yıldız oyuncunun gelecek sezon Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.

ALMAN DEVİ TRANSFER YARIŞINA DAHİL OLDU!

Öte yandan Bundesliga'nın dev ekiplerinden Borussia Dortmund'un Pavard'ı fırsat transferi olarak gördüğü ve Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı aktarıldı.

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da 35 kez forma giyen Pavard, 2.638 dakika süre aldı ve takımına 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.