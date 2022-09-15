Saygı duruşuna büyük tavır...

WİGAN'IN İrlandalı oyuncusu McClean, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü nedeniyle maçlardan önce yapılan saygı duruşunda tavır koydu. İrlanda ile İngiltere arasında yaşanan geçimsizlik McClean'in saygı duruşuna da yansıdı.

SAYGI DUYMUYORUM

Bütün takım kol kola girip kenetlenirken, İrlandalı oyuncu takımdan ayrı bir şekilde durmayı tercih etti. Wigan'ın Huddersfield'le oynayacağı maçtan önce yapılan saygı duruşundaki bu görüntü İngiliz basını tarafından eleştirildi. Bunun İngiltere'ye karşı net bir meydan okuma hareketi olduğu vurgulandı. İrlandalı oyuncuların daha önce de İngiliz İmparatorluğu'nu onurlandıran işaretler takmaktan kaçındıkları hatırlatıldı. İrlandalı McClean'in daha önce de IRA'yı öven davranışlarda bulunduğu vurgulandı.