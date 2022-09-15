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Spor

Saygı duruşuna büyük tavır...

Kraliçe 2.Elizabeth'in ölümü nedeniyle maçlarda gerçekleştirilen saygı duruşuna Wigan'ın oyuncusu İrlanda kökenli McClean katılmadı. Tartışmalara neden olan bu olay İngiltere basını tarafından eleştirildi.

15 Eylül 2022 Perşembe 10:41 - Güncelleme:
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WİGAN'IN İrlandalı oyuncusu McClean, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü nedeniyle maçlardan önce yapılan saygı duruşunda tavır koydu. İrlanda ile İngiltere arasında yaşanan geçimsizlik McClean'in saygı duruşuna da yansıdı.

SAYGI DUYMUYORUM

Bütün takım kol kola girip kenetlenirken, İrlandalı oyuncu takımdan ayrı bir şekilde durmayı tercih etti. Wigan'ın Huddersfield'le oynayacağı maçtan önce yapılan saygı duruşundaki bu görüntü İngiliz basını tarafından eleştirildi. Bunun İngiltere'ye karşı net bir meydan okuma hareketi olduğu vurgulandı. İrlandalı oyuncuların daha önce de İngiliz İmparatorluğu'nu onurlandıran işaretler takmaktan kaçındıkları hatırlatıldı. İrlandalı McClean'in daha önce de IRA'yı öven davranışlarda bulunduğu vurgulandı.

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