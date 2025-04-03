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Spor

''Saygısız söylem ve hareketler...'' Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, takımlarının Galatasaray ile oynadığı maçın sonunda Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Kulüpten yayınlanan bildiride, '

Haber Merkezi3 Nisan 2025 Perşembe 22:51 - Güncelleme:
''Saygısız söylem ve hareketler...'' Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması!
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Fenerbahçe, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır. Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta "kurşun yemiş" refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir." ifadeleri yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunmuş ve Okan Buruk saha içerisinde yerde kalmıştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta "kurşun yemiş" refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır."

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