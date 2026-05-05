Schalke 04 eski yıldızı Sead Kolasinac devrede

Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04, transfer için şimdiden çalışmalara başladı.

Alman ekibi, Atalanta forması giyen eski oyuncusu Sead Kolasinac ile ilgileniyor.

DZEKO'DAN AÇIKLAMA

Schalke ile Bundesliga'ya yükselme başarısı gösteren Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan arkadaşı Kolasinac ile ilgili konuştu.

Dzeko, 32 yaşındaki savunma oyuncusu için, "Gelecek sezonla ilgili bir şey söyleyemem. Onu seviyorum. Tabii ki harika olur ancak Atalanta ile sözleşmesi var. Bu kararı kendisi verecek." diye konuştu.

ATALANTA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sky'da yer alan habere göre, Kolasinac, eski takımı Schalke'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Atalanta ise sözleşmesi haziran ayında bitecek deneyimli oyuncunun sözleşmesini uzatmak ve Schalke'den daha iyi bir teklif sunmak istiyor.

Sead Kolasinac'ın geleceğinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.

32 yaşındaki Kolasinac, bu sezon Atalanta'da 26 maçta sahaya çıktı.