İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2225
  • EURO
    52,9618
  • ALTIN
    6664.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Schalke 04 eski yıldızı Sead Kolasinac devrede
Spor

Schalke 04 eski yıldızı Sead Kolasinac devrede

Bundesliga geri dönen Schalke 04, Atalanta forması giyen eski oyuncusu Sead Kolasinac ile yakından ilgileniyor.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2026 Salı 15:40 - Güncelleme:
Schalke 04 eski yıldızı Sead Kolasinac devrede
ABONE OL

Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04, transfer için şimdiden çalışmalara başladı.

Alman ekibi, Atalanta forması giyen eski oyuncusu Sead Kolasinac ile ilgileniyor.

DZEKO'DAN AÇIKLAMA

Schalke ile Bundesliga'ya yükselme başarısı gösteren Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan arkadaşı Kolasinac ile ilgili konuştu.

Dzeko, 32 yaşındaki savunma oyuncusu için, "Gelecek sezonla ilgili bir şey söyleyemem. Onu seviyorum. Tabii ki harika olur ancak Atalanta ile sözleşmesi var. Bu kararı kendisi verecek." diye konuştu.

ATALANTA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sky'da yer alan habere göre, Kolasinac, eski takımı Schalke'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Atalanta ise sözleşmesi haziran ayında bitecek deneyimli oyuncunun sözleşmesini uzatmak ve Schalke'den daha iyi bir teklif sunmak istiyor.

Sead Kolasinac'ın geleceğinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.

32 yaşındaki Kolasinac, bu sezon Atalanta'da 26 maçta sahaya çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.