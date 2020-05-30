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Spor

Schalke 04 galibiyete hasret kaldı! Maç sonucu: Schalke 04 0 - 1 Werder Bremen

Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04 forması giyen milli yıldız Ozan Kabak galibiyete hasret kaldı. Ligin 29. haftasında Ozan Kabak'ın da forma giydiği maçta Werder Bremen'e 1-0 mağlup oldu.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:15 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:15
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Milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Schalke 04, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 29. haftasında Werder Bremen'i konuk etti.

TSİ 16.30'da başlayan ve Veltins Arena'da seyircisiz oynayan müsabakada konuk ekip, Leonarda Bittencourt'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kümede kalma mücadelesi veren Werder Bremen bu galibiyetle puanını 25'e çıkarttı.

Son 11 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen Schalke 04'ün puanı ise 37'de kaldı.

Ozan Kabak ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

16.30'da başlayan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

-Mainz 05 0 - 1 Hoffenheim

-Wolfsburg 1 - 2 Eintracht Frankfurt

-Hertha Berlin 2 - 0 Augsburg

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