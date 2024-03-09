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Spor

Schalke 04, Kenan Karaman ile 1 puana uzandı

Schalke 04 ile Paderborn ile Bundsesliga 2'nin 25. haftasında karşı karşıya geldi. Müsabaka 3-3 berabere tamamlandı. Milli yıldız Kenan Karaman ise karşılaşmaya 1 gol, 1 asist ile katkı sağladı.

9 Mart 2024 Cumartesi 17:23 - Güncelleme:
Schalke 04, Kenan Karaman ile 1 puana uzandı
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Bundesliga 2, 25. hafta maçında Schalke 04 ile Paderborn karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Paderborn 2-0 geriden gelip 3-3 berabere tamamladı.

Schalke 04, 32. dakikada penaltıdan Kenan Karaman ve 50. dakikada Bryan Lasme'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk ekip Paderborn, 60. dakikada Aaron Zehnter ve 78. dakikada penaltıdan David Kinsombi ile skora dengeyi getirdi.

İki farklı skordan geri dönen ataklarını sıklaştırdı. Karşılaşmanın 86. dakikasında sahneye çıkan Sebastian Klaas, takımını öne geçirdi. Ancak maçta son sözü Schalke 04 söyledi. Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Kenan Karaman'ın pasında topla buluşan Keke Topp, maçın skorunu ilan etti.

KENAN KARAMAN'DAN 10. GOL

Schalke 04'te maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Kenan Karaman, 90 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu ayrıca bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Schalke 04, puanını 30'a, Paderborn ise 39'a yükseltti.

Ligin bir sonraki maçında Schalke 04, Hertha Berlin deplasmanına gidecek. Paderborn, evinde Braunschweig ile karşılaşacak.

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