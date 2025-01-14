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Spor

Schalke 04, Loris Karius'u kadrosuna kattı

Almanya 2. Lig ekibi Schalke 04 bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş olan 31 yaşındaki kaleci Loris Karius'u kadrosuna kattı.

AA14 Ocak 2025 Salı 17:46 - Güncelleme:
Schalke 04, Loris Karius'u kadrosuna kattı
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Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'u transfer etti.

Schalke 04 Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Karius ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Karius, kariyerinde Mainz 05, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin ve son olarak Newcastle United'da görev yaptı.

Newcastle United'ın üçüncü kaleci tercihi olan 31 yaşındaki Karius, 2 yıl boyunca sadece 2 kez forma şansı bulabildiği takımından geçen sezon sonunda ayrılmıştı.

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