İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ekim 2020 Cumartesi / 15 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7612
  • EURO
    9,0991
  • ALTIN
    473.869
  • BIST100
    1145.03
Spor

Schalke 04'de RB Leipzig'de acımadı

Almanya Bundesliga'nın 3. hafta mücadelesinde RB Leipzig ile Schalke 04, Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Leipzig karşılaşmayı 4-0 galip ayrılırken, Schalke 04 ligde henüz puanla tanışamadı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 23:16 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:16
ABONE OL

Karşılaşmada RB Leipzig'in golleri; 31. dakikada Can Bozdoğan kendi kalesine, 35. dakikada Angelino, 45+2. dakikada Willi Orban ve 80. dakikada Halstenberg(P)'den geldi.

Trabzonspor'dan gelen Alexander Sörloth, 71. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla Leipzig puanını 7'ye yükseltti. Teknik direktör değişikliğine giden Schalke 04 ise 3. maçında da kaybederek 0 puanda kaldı.

RB Leipzig Bundesliga'nın 4. haftasında Augsburg deplasmanına gidecek. Schalke 04 ise aynı haftada sahasında Union Berlin ile karşılaşacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.