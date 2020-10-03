Schalke 04'de RB Leipzig'de acımadı

03 Ekim 2020 Cumartesi 23:16 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:16

Karşılaşmada RB Leipzig'in golleri; 31. dakikada Can Bozdoğan kendi kalesine, 35. dakikada Angelino, 45+2. dakikada Willi Orban ve 80. dakikada Halstenberg(P)'den geldi.

Trabzonspor'dan gelen Alexander Sörloth, 71. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla Leipzig puanını 7'ye yükseltti. Teknik direktör değişikliğine giden Schalke 04 ise 3. maçında da kaybederek 0 puanda kaldı.

RB Leipzig Bundesliga'nın 4. haftasında Augsburg deplasmanına gidecek. Schalke 04 ise aynı haftada sahasında Union Berlin ile karşılaşacak.