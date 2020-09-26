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  • Schalke 04'te galibiyet hasreti 253 güne çıktı! Ozan Kabak kırmızı kart gördü
Spor

Schalke 04'te galibiyet hasreti 253 güne çıktı! Ozan Kabak kırmızı kart gördü

Bundesliga'da 2. hafta mücadelesinde Schalke 04 ile Werder Bremen, Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleyi 3-1 kazandı. Milli futbolcu Ozan Kabak, 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 22:10 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:10
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Karşılaşmada Werder Bremen'in golleri; 22., 37. ve 59. dakikalarda Fullkrug'dan geldi. Schalke'nin tek golü ise 90+3. dakikada Mark Uth'tan geldi.

Werder Bremen, bu sonuçla beraber bu sezonki ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. İlk hafta Bayern Münih karşısında 8-0 kaybeden Schalke 04 ise henüz puanla tanışamadı.

Bremen ekibi Bundesliga'nın 3. haftasında sahasında Arminia Bielefeld ile karşılaşacak. Schalke 04 aynı haftada RB Leipzig'e konuk olacak.

OZAN KABAK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli oyuncumuz Ozan Kabak, 58. dakikada penaltıya sebep olan faul yaparken sarı kart gördü. Genç stoper oyuncusu, 84. dakikada bir sarı kart daha görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

253 GÜN OLDU

Schalke 04, Bundesliga'da son galibiyetini 17 Ocak'ta Mönchengladbach'ı 2-0 yenerek almıştı. Mavi beyazlıların son galibiyetinin üzerinden tam 253 gün geçti.

Schalke bu süreçte çıktığı 18 lig maçının 12'sinde kaybetti ve 6'sında beraberliğe razı oldu.

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