Schalke 04'ün galibiyet hasreti 32 maça çıktı

13 Aralık 2020 Pazar 20:43 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 20:43

Schalke 04'ün gollerini 52. dakikada Raman ve 62. dakikada Boujellab attı. Augsburg ise Suat Serdar'ın 32. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla öne geçerken, 90+3. dakikada sahneye çıkan Richter takımına 1 puanı getirdi. Öte yandan ev sahibi ekipte Niederlechner 53. dakikada kırmızı kart gördü.

Schalke'de milli oyuncumuz Ozan Kabak ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve 64. dakikada bir sarı kart gördü. Ayrıca genç oyuncu Can Bozdoğan, 19. dakikada sakatlanan Uth'un yerine oyuna girdi ve 89. dakikada kenara alındı.

Bu sonucun ardından bu sezon 4. beraberliğini alan Schalke puanını 4 yaparken, 5 maçtır kazanamayan Augsburg 13 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 12. haftasında Schalke evinde Freiburg ile karşılaşacak, Augsburg ise deplasmanda Bielefeld'a konuk olacak.