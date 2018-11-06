Schalke Galatasaray maçı şifresiz mi hangi kanalda Schalke GS bugün saat kaçta nasıl izlenecek

Galatasaray GS maçı beIN SPORTS 1 canlı izle! Schalke Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda? Schalke GS maçı saat kaçta şifresiz veren kanallar listesi açıklandı mı? Schalke 04 Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruların yanıtlarını arayan taraftarlar için detayları bu haberimizde derledik. Bugün oynanacak Schalke Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig’de oynadığı Fenerbahçe derbisi sonrasında Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başlayan Galatasaray, D Grubu’ndaki 4. maçında Schalke 04 takımına konuk olacak. Taraftarlar maçın hangi kanalda ve saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Grupta 4 puanı bulunan ve Türk Telekom Stadı’nda rakibi ile 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Zorlu maçı heyecanla beklemeye başlayan Galatasaray taraftar Schalke Galatasaray maçı şifresiz veren kanalları ve canlı yayın nasıl izleneceğini araştırırken detayları star.com.tr haber sitemizde derledik. İşte Schalke Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenler

Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3. sırada bulunuyor. İlk maçında Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden cimbom ikinci maçta Porto'ya deplasmanda yenilmiş, 3 maçta ise Schalke 04 ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı. Galatasaray, evinde oynadığı ve 2-2 berabere biten Fenerbahçe derbisi sonrası gözünü Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Schalke maçına çevirdi. İlk maçta 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez Schalke 04’ü yenmek istiyor.

SCHALKE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

6 Kasım Salı günü Veltins-Arena'da oynanacak mücadele TSİ ile 23:00'te başlayacak. Karşılaşmanın beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.

SCHALKE GALATASARAY MAÇINA İSKOÇ HAKEM



UEFA'dan yapılan açıklamada salı günü TSİ 23.00'te Gelsenkirchen'de bulunan Veltins Arena'da oynanacak maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum'un yöneteceği kaydedilirken, Collum'un yardımcılıklarını da David McGeachie ile Graeme Stewart'ın üstleneceği belirtildi.



SCHALKE 04 TEKNİK DİREKTÖRÜ: BURADA AVANTAJ ONLARDA DEĞİL



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Schalke 04’ün Teknik Direktörü Domenico Tedesco düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın oynanacağı Veltins-Arena’da gerçekleşen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, “İstanbul'daki maçtaki ilk 30 dakika Galatasaray kalemizin önünde oynadı. Hücum olarak iyi oynadık ancak savunmada o kadar iyi değildik. Ev sahibi olmanın avantajını kullandılar, ancak burada bu avantaj onlarda değil” şeklinde konuştu.





Teknik Direktör Tedesco, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, “İstanbul'da Galatasaray taraftarına kendimizi hazırlamıştık. Nefes kesici bir tezahürat vardı ancak burada bunun aynısının tekrarlanacağını sanmıyorum. Son lig maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Maça iyi konsantre olarak oyuncularım iyi bir örnek sergilediler” dedi.



Schalke 04, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Maç öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Schalke Arena’da gerçekleştiren Alman ekip, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının artından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi D gurubu, dördüncü maçlar başlıyor. Galatasaray, D grubunda 3 maç sonu 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı, üçüncü sırada. Schalke, 1 mağlubiyet, 2 beraberlikle ikinci sırada yer alıyor.



Galatasaray'da son durum



Galatasaray, hafta sonu Fenerbahçe ile oynadı. Sarı-kırmızılılar kendi sahasında Fenerbahçe ile berabere kaldı. Maç sonrası olaylar çıktı. Teknik Direktörü Fatih Terim ile Teknik Direktörü yardımcısı Hasan Şaş'ın maç sonrası söylemleri dikkat çekti. Sarı-kırmızılı kafilede 4 eksik bulunuyor: Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Eren Derdiyok ve Fernando Reges.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke deplasmanında, defans oyuncularını uyardı. Fenerbahçe maçında yapılan basit hatalardan dolayı gol yediklerini açıklayan Terim, defans oyuncularının riskli pas atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.



Schalke 04 son durum



Schalke, hafta sonu Hannover'ı kendi sahasında ağırladı. Schalke, kendi sahasında Hannover'ı 3-1 yendi. Alman takımında moraller iyi durumda olurken, Schalke 04 teknik direktörü Domenico Tedesco, dış faktörlerden etkilenmemeli ve sakin kalmalıyız açıklamalarında bulundu.



Galatasaray Schalke maç analizleri (4 maç oynandı)



Her iki takım ilk defa 15 Ocak 2005 yılında 'Hazırlık maçı'nda karşılaştı. Schalke'nin kendi evinde Galatasaray, rakibini bir sıfır yendi.



İkinci maç, 20 Şubat 2013 yılında gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray, kendi evinde Schalke'yi ağırladı. Maç 1-1 bitti.



Üçüncü maç, 12 Mart 2013'de oynandı. Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'nin kendi sahasında Galatarasaray, rakibini 3-2 yendi.



Son maç, 24 Ekim 2018 tarihinde oynadı. Maç, Galatasaray'ın kendi evinde oynanırken, iki takım yenişemedi.