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Spor

Schalke son dakikada 3 puanı kaptı

Bundesliga'nın 33. haftasında deplasmanda Mainz'a konuk olan Schalke rakibini son dakika penaltısı ile 3-2'lik skorla mağlup etti.

5 Mayıs 2023 Cuma 23:55 - Güncelleme:
Schalke son dakikada 3 puanı kaptı
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Bundesliga'nın 31. haftasında Schalke, deplasmanda Mainz'a konuk oldu.

Mewa Arena'da oynanan karşılaşmayı Schalke son dakika penaltısıyla 3-2 kazanarak ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Maçta Schalke'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bulter, 60. dakikada Krauss ve uzatmaların son dakikalarında Bulter 90+10'da kaydetti. Mainz'ın 53'te Barreiro ve 70'te Martin'le bulduğu goller ise puan için yeterli olmadı.

Karşılaşmada Schalke'de Kenan Karaman ilk 11'de maça başlayıp 74 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Schalke 30 puana yükselirken maç fazlasıyla düşme hattının 2 puan üzerine çıktı. Mainz ise 45 puanda kaldı.

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