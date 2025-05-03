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Spor

Schalke'de çöküş sürüyor

Schalke, Kaiserslautern ve Paderborn maçlarındaki kötü performansların ardından Kees van Wonderen ile yardımcısı Robert Molenaar'ın görevine son verdi. Takımı geçici olarak Jakob Fimpel yönetecek.

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
Schalke'de çöküş sürüyor
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Dört maçlık yenilgi serisinin ardından Schalke yönetimi, teknik direktör Kees van Wonderen ve yardımcısı Robert Molenaar'ın görevine son verdi. Kararın arkasında özellikle Kaiserslautern'e 2-1 ve Paderborn'a 2-0 kaybedilen maçların ardından oluşan hayal kırıklığı yer aldı.

Sportif direktör Yuri Mulder, "Küme düşme hattına sadece altı puan uzaklıktayız. Eğilim olumsuz. Kulübe karşı sorumluluğumuz gereği şimdi harekete geçtik" açıklamasını yaptı.

Takımı sezonun kalanında geçici olarak U23 teknik direktörü Jakob Fimpel yönetecek. Fimpel, sezonun ilk yarısında da kısa süreli olarak A takımı yönetmişti. Kulüpte 2013'ten bu yana görev yapan 36 yaşındaki teknik adam, "Durumun ciddiyetinin farkındayım. Her gün doğru zihniyetle sahaya çıkmalıyız" dedi.

Mulder, ligde kalmak için bir puanın yeterli olabileceğini vurguladı: "Her şey bizim elimizde. Herkesten tam bağlılık bekliyoruz."

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