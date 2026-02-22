Schalke'de Edin Dzeko rüzgarı

Edin Dzeko'nun formasını giydiği Schalke, Almanya 2. Bundesliga'nın 23. haftasında Magdeburg'u konuk etti. Veltins-Arena'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maçı ev sahibi takım 5-3 kazandı.

DZEKO'DAN 1 GOL, 1 ASİST

Karşılaşmaya damgasını vuran Dzeko 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Schalke'de Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kenan Karaman 2 kez ağları sarsarken, diğer goller Jean Hugonet (Kendi kalesine) ve Dejan Ljubicic'ten geldi.

Alexander Nollenberger ve Mateusz Zukowski'nin (2) golleri ise Magdeburg'u yenilgiden kurtaramadı.

5 MAÇTA 7 GOL KATKISI

39 yaşındaki Dzeko adeta ikinci baharını yaşadığı Alman takımındaki istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Schalke'de 5 maça çıkan Bosna Hersekli yıldız 4 gol atarken, 3 de asist yaptı ve toplamda 7 gole katkı sağlamış oldu.

2. Bundesliga liderliğini sürdüren Schalke'nin 46 puanı bulunuyor. 23 puanlı Magdeburg ise 16. basamakta yer alıyor.