Schalke'de kan kaybı sürüyor: Üst üste 6. yenilgi

Bundesliga'nın 12. haftasında Schalke 04, sahasında Freiburg ile karşı karşıya geldi. Veltins-Arena'daki mücadeleyi Schalke 04 2-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 61. dakikada penaltıdan Vincenzo Grifo kaydetti.

Schalke 04'de Kenan Karaman, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 56 dakika sahada kaldı. Kerim Çalhanoğlu ise 34. dakikada oyuna girdi.

Bu sonucun ardından Schalke, üst üste 6. kez kaybetti ve 6 puanda kaldı. Arka arkaya 2. galibiyetini alan Freiburg ise 24 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Schalke 04, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Freiburg, sahasında Köln'ü ağırlayacak.