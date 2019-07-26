Schick, ön eleme maçına yetişecek

Bordo-Mavililer, Çek futbolcuyu Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Sparta Prag karşılaşmasına yetiştirebilmek için tüm imkanları seferber etti. Satın alma opsiyonu ile kiralanacak oyuncu için kulübüne 500 bin euro teklif edildiği öğrenildi. Oyuncuya da senelik 600 bin euro teklif edildi. Transferin bir iki gün içinde netleşeceği ve resmi açıklamanın da bundan sonra yapılacağı belirtildi. Trabzonspor Schick dışında bir golcü için daha girişimlerde bulunurken, bu ismin Wilfried Bony olduğu ve bu oyuncu için de görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi.