İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5899
  • EURO
    40,0088
  • ALTIN
    3430.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Schlotterbeck için dev talip

Liverpool, Borussia Dortmund forması giyen savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck ile ilgileniyor.

Haber Merkezi11 Mart 2025 Salı 18:53 - Güncelleme:
Schlotterbeck için dev talip
ABONE OL

Liverpool, gelecek sezonun transferleri için çalışmalara başladı.

Liverpool'da savunma oyuncusu Virgil van Dijk'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İngiliz temsilcisi, 33 yaşındaki futbolcu ile şu ana kadar yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı.

LIVERPOOL'UN SAVUNMA HEDEFİ

Liverpool, bu gelişmenin ardından savunma transferi için harekete geçti. Bild'de yer alan habere göre, Liverpool, Borussia Dortmund forması giyen Nico Schlotterbeck ile ilgileniyor.

50 MİLYON EURO

İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki stoper için 50 milyon euro'dan fazla bir bonservis ödemeyi göze aldığı belirtildi.

DORTMUND'UN SÖZLEŞME PLANI

Borussia Dortmund da Schlotterbeck'i yeni sözleşme ile birlikte takımda tutmak istiyor. Alman basınındaki haberde, Dortmund'un gelecek sezon Avrupa kupaları bileti alamaması halinde 25 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmasının zor olduğu yazıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Alman savunma oyuncusunun kulübü Borussia Dortmund ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Borussia Dortmund'da bu sezon 34 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.