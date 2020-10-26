Schumaher'i geride bıraktı! Lewis Hamilton Formula 1 tarihine geçti

IHA 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:01 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:02

Formula1 Dünya Şampiyonası’nın bu sezonki 12. yarışı olan Portekiz Grand Prix’inde Mercedes pilotu Lewis Hamilton birinci olmayı başardı. Büyük Britanyalı yarışçı, aldığı birincilikle bu sezon 8. kez zirvede yer aldı. Kariyerinde toplam 92. birinciliği elde eden 35 yaşındaki pilot, 91 birinciliği bulunan Michael Schumaher’i de geçmiş oldu.

Portekiz Grand Prix’sinde Hamilton’un ardından Valteri Bottas ikinci, Max Verstappen ise üçüncü oldu.

Sezonun 13. yarışı Emilia - Romagna Grand Prix’i 1 Kasım’da yapılacak.