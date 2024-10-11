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Spor

Schuster: Mbappe daha iyi olacak

Real Madrid'in eski teknik direktörü Bernd Schuster, Kylian Mbappe'nin zamanla daha iyi olacağını söyledi.

11 Ekim 2024 Cuma 20:00 - Güncelleme:
Schuster: Mbappe daha iyi olacak
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Real Madrid'e transferi sonrası ilk dönemdeki performansı tartışmalara yol açan Kylian Mbappe için açıklama geldi.

İspanyol devinin eski teknik direktörü Bernd Schuster, Mbappe'nin Real Madrid'e adaptasyonunu değerlendirdi.

Schuster, Fransız yıldızın zamanla daha iyi olacağını söyledi. Alman teknik adam, "Bence Kylian Mbappe maçlar oynandıkça daha iyi olacak. Ne yapması gerektiğini biliyor, bu bir zaman meselesi." sözlerini sarf etti.

Kylian Mbappe, Real Madrid'de 11 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

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