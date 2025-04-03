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Spor

Scott McTominay: Geçen yıl en iyi sezonumdu

Manchester United'dan Napoli'ye transfer olan Scott McTominay iki takımda geçirdiği günler hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ3 Nisan 2025 Perşembe 13:38 - Güncelleme:
Scott McTominay: Geçen yıl en iyi sezonumdu
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Scott McTominay, açıklamalarda bulundu.

Napoli'deki yaşantısı ve Manchester United günleri hakkında konuşan oyuncunun ifadeleri şu şekilde:

"BURADA DOMATESLERE BAYILIYORUM"

"İngiltere'de hiç domates yemezdim. Onlar sadece kırmızı su gibiydi. Buradaysa gerçekten domates gibi tatları var. Şimdi atıştırmalık olarak bile yiyorum. Bütün sebzeleri, meyveleri tüketiyorum. Her şey o kadar taze ki, inanılmaz.

"UNITED'DA YANLIŞ KULLANILDIM"

İlk takıma girdiğimde, oynatıldığım pozisyon açısından yanlış değerlendirildiğimi düşünüyorum. Bu, antrenörlerin hatası değildi. Benim güçlü yönlerim her zaman ceza sahasına girmek, gol atmak ve orada tehdit oluşturmak oldu. Ancak ben hep defansif orta saha ya da stoper olarak kullanıldım ve bu hiçbir zaman benim gerçek oyunum olmadı.

"POGBA'NIN YERİNE BENİ OYNAT DİYEMEZSİNİZ"

Manchester United gibi bir kulüpte oynuyorsanız ve 20 yaşındaysanız, teknik direktörün kapısını çalıp 'Beni Paul Pogba'nın yerine 8 numara oynatmalısınız' diyemezsiniz. Bu gerçekçi değil. Nerede durduğunuzu bilmeniz ve size verilen görevi yapmanız gerekir fakat United'a hep birileri transfer edilirdi, oyuncular beklenen etkiyi yaratamazdı. Son birkaç sezonda daha fazla hücuma katıldım, daha fazla gol attım ve geçen yıl en iyi sezonumdu."

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