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Spor

Scott McTominay: Hayal kırıklığına uğradık

Galatasaray karşısında Manchester United adına 55. dakikada 3. golü atan Scott McTominay, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

29 Kasım 2023 Çarşamba 23:56 - Güncelleme:
Scott McTominay: Hayal kırıklığına uğradık
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Manchester Unitedlı futbolcu Scott McTominay, 3-3 beraberlikle sona eren Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı yorumlayan McTominay, 'Skor olarak çok hayal kırıklığına uğradık çünkü oyunu bitirme fırsatımız olduğunu biliyorduk. Bir sonraki maçta işleri yoluna koymalıyız." dedi.

Onana hakkında da konuşan İskoç oyuncu, 'Biz bir takımız. Bu işte birlikteyiz. Bu takımda hiç kimse tek değil, hepimiz birbirimize bağlı kalmak ve devam edip iyi şeyler yapabileceğimizi kanıtlamak istiyoruz. Umarım grubumuzda işler iyi gider ve sonuçlar açısından şanslı oluruz." şeklinde konuştu.

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