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Spor

Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza

Fenerbahçe Beko, son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Scottie Wilbekin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA26 Haziran 2022 Pazar 12:26 - Güncelleme:
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Takımın başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis'i getiren sarı-lacivertli takım, dış transferde bir oyuncuya daha imza attırdı. Daha önce Johnathan Motley ve Samet Geyik'i kadrosuna katan Fenerbahçe, son olarak İsrail takımlarından Maccabi Tel Aviv forması giyen ve 2018 yılında Türk pasaportu alan Scottie Wilbekin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, aynı zamanda Milli Takımımızın da formasını giyen başarılı guard Scottie Wilbekin (1.88, 1993) ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Oyununun her iki yönünde de etkili bir guard olan Scottie Wilbekin, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe Beko'nun başarısı için ter dökecek. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Scottie Wilbekin'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."


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