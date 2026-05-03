Sebastian Berwick, kupasına kavuştu!

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick, şampiyonluk kupasını aldı.

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirilen finişin ardından ödül töreni yapıldı.

TUR 2026'nın genel klasman birincisi Berwick'e kupasını ve turkuaz mayosunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takdim etti.

Ödül töreninde dereceye giren diğer sporculara ise ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasına "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum." diyerek başladı.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası 61. Bisiklet Turu'nun tamamlandığını aktaran Yılmaz, Ben öncelikle bu tura emek veren, destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Kazananlar ve katılanlar, tüm sporcuları tebrik ediyorum. Çok anlamlı bir hadise oldu. Bu tur 27 yıl aradan sonra Ankara'da gerçekleşti. İnşallah artık bu kadar ara vermeyiz. Gelecek sene de Ankara'da, Külliyemizde bu güzel organizasyona yine ev sahipliği yapmak istediğimizi ifade etmek istiyorum. Milletin evine çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Ankara etabındaki parkuru değerlendiren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Anıtkabir'e uzanan çok güzel bir parkurda yarıştı sporcular. Sportif olduğu kadar sembolik anlamı da yüksek bir parkur oldu. Ben herkese gerçekten yürekten tekrar teşekkür ediyorum. Gelecek sene yine burada buluşmak üzere ama daha güzel, daha yumuşak bir havada, baharın o güzelliklerini, Ankara'nın, ülkemizin güzelliklerini çok daha iyi yansıtacak şekilde seneye buluşalım inşallah."