Spor

Sebastian Hahn: 25 yıl sonra Beşiktaş'ı yenmek bizi mutlu etti

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn, Beşiktaş'ı 25 yıl sonra sahalarında yenmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

IHA19 Nisan 2026 Pazar 20:04 - Güncelleme:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Samsunspor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısına kırmızı kart cezası olan Teknik Direktör Thorsten Fink yerine Yardımcı Antrenör Sebastian Hahn katıldı.

Zor bir mücadeleden 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Hahn, "Beşiktaş'a karşı aldığımız galibiyet sebebiyle çok mutluyuz. Çünkü evimizde 25 yıl aradan sonra galibiyet gelmek bizi mutlu etti. Taraftarımızda galibiyeti bekliyordu. İlk yarı kusursuz bir performans gösterdik diyemem ama ilk yarı bittikten sonra ikinci yarıya iyi enerjiyle başladık. İkinci yarıda iyi bir iş çıkarttık. 2 tane fantastik gol attık. Böyle oynadığımız ilk yarından sonra ikinci yarıya iyi başlamak takımın iyi durumda olduğunu gösteriyor" dedi.

