Sebastian Hahn: Maçı çevirmesini bildik

Samsunspor Teknik Sorumlusu Sebastian Hahn, Eyüpspor galibiyetinin ardından takımın ortaya koyduğu reaksiyondan memnun olduğunu belirtti.

13 Nisan 2026 Pazartesi 23:29
Samsunspor Teknik Sorumlusu Sebastian Hahn, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet hem camiamız hem de taraftarlarımız için eminim çok önemlidir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Sorumlusu Sebastian Hahn, "Elde etmiş olduğumuz galibiyetten dolayı takımımı tebrik ediyorum. Müsabakanın ikinci yarısında güçlü bir oyun ortaya koyduk ve karakter gösterdik. Maçı çevirmesini bildik. Bu galibiyet hem camiamız hem de taraftarlarımız için eminim çok önemlidir. Geçen hafta elde edilen bir mağlubiyet vardı. Bu hafta bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. O yüzden bugün elde ettiğimiz bu değerli galibiyetten dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

