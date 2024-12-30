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Spor

Sebastian Haller, Hollanda'ya dönüyor

Leganes'te bu sezon sadece 9 maçta süre bulabilen Sebastian Haller, eski takımı Utrecht'e dönmek istiyor.

Haber Merkezi30 Aralık 2024 Pazartesi 18:56 - Güncelleme:
Sebastian Haller, Hollanda'ya dönüyor
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Borussia Dortmund'dan yaz transfer döneminde Leganes'e kiralanan Sebastian Haller, İspanya'da büyük hayal kırıklığı yarattı.

İSPANYA'DA SUSKUN KALDI

Leganes'te sadece 9 maçta süre bulabilen Haller, takıma skor katkısı sağlayamadı.

FESİH GÖRÜŞMELERİ

Alman basınında Bild'de yer alan habere göre, Dortmund ile Leganes arasında Haller'in kiralık sözleşmesinin feshi için görüşmeler yapılıyor.

HOLLANDA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Haller'in, Hollanda'dan eski takımı Utrecht'e geri dönmek ve yeni bir başlangıç yapmak istediği belirtildi.

2015-2017 yılları arasında Utrecht forması giyen 30 yaşındaki Sebastian Haller, Hollanda ekibinde 98 maçta 51 gol, 16 asistlik performans ortaya koymuştu.

Fildişili futbolcunun bonservisinin bulunduğu Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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