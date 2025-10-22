İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9827
  • EURO
    48,7835
  • ALTIN
    5451.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sebastian Hoeness açıkladı! Fenerbahçe iddialarına cevap
Spor

Sebastian Hoeness açıkladı! Fenerbahçe iddialarına cevap

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Jose Mourinho sonrası adı sarı lacivertlilerle anılan Alman çalıştırıcı bu iddialara cevap verdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi22 Ekim 2025 Çarşamba 18:08 - Güncelleme:
Sebastian Hoeness açıkladı! Fenerbahçe iddialarına cevap
ABONE OL

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile oynayacakları mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Hoeness, Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Domenico'yu şahsen tanımıyorum ama takımı iyi bir yolda ilerletiyor. Fenerbahçe'de birçok iyi oyuncu var. Zor bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ETKİLİ OYUNCULARI VAR"

Rakip takımın hücum hattına özel olarak dikkat çeken Alman teknik adam, "Kerem ve benzeri birçok etkili oyuncuları var. Topa sahip olmayı ve topla etkili hücum yapmayı biliyorlar. Topa daha fazla sahip olup onlara engel olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince etkili bir maç ortaya koymaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN MUHTEŞEM BİR TARAFTARI VAR"

Kadıköy atmosferine de değinen Hoeness, "Fenerbahçe'nin muhteşem bir taraftarı var. Çok yoğun baskı uyguluyorlar ama biz buna dikkat almayıp oyuna konsantre olacağız. Bizim için bir dezavantaj ama o kadar etkili olmayacak." dedi.

"TEKLİF ALMADIM!"

Basın toplantısında kendisinin daha önce Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı hatırlatılan Hoeness, bu iddiayı yalanladı: "Hayır, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım."

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.