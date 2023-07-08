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Spor

Sebastian Syzmanski kararını verdi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Polonyalı orta saha Sebastian Syzmanski, geleceği hakkında kararını verdi.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 20:25 - Güncelleme:
Sebastian Syzmanski kararını verdi
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Hollanda basınından AD'nin haberine göre; Sebastian Szymanski, geçtiğimiz günlerde Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot'u aradı. Görüşmede Slot'a kararını ileten Syzmanski, Rusya'dan kalıcı olarak ayrılmak istediğini ve büyük olasılıkla Feyenoord'a dönmeyeceğini ifade etti.

RUS KULÜPLERİNE AMBARGO

Rus kulüplerine bazı Avrupa ülkelerrinden uygulanan ambargo sebebiyle bonservis bedeli ödenememesi sebebiyle Feyenoord, bonservisi Dinamo Moskova'da bulunan Szymanski'yi kalıcı olarak kadrosuna katamıyor.

24 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla çıktığı maçta 10 gol 7 asist kaydetti.

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