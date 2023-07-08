Sebastian Syzmanski kararını verdi

Hollanda basınından AD'nin haberine göre; Sebastian Szymanski, geçtiğimiz günlerde Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot'u aradı. Görüşmede Slot'a kararını ileten Syzmanski, Rusya'dan kalıcı olarak ayrılmak istediğini ve büyük olasılıkla Feyenoord'a dönmeyeceğini ifade etti.

RUS KULÜPLERİNE AMBARGO

Rus kulüplerine bazı Avrupa ülkelerrinden uygulanan ambargo sebebiyle bonservis bedeli ödenememesi sebebiyle Feyenoord, bonservisi Dinamo Moskova'da bulunan Szymanski'yi kalıcı olarak kadrosuna katamıyor.

24 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla çıktığı maçta 10 gol 7 asist kaydetti.