İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5677
  • EURO
    33,088
  • ALTIN
    2000.45
  • BIST100
    8931.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sebastian Szymanski, Avrupa'nın zirvesinde
Spor

Sebastian Szymanski, Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon en fazla gol katkısı yapan orta saha oyuncusu olmayı başardı.

Sabah8 Şubat 2024 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski, Avrupa'nın zirvesinde
ABONE OL

Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sergilediği performansla taraftarların sevgilisi olurken Avrupa'nın da zirvesine çıktı.

Sarı-lacivertli forma altında Süper Lig'de 24 maça çıkan Polonyalı oyuncu, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon en fazla skor katkısı yapan orta saha oyuncusu oldu.

18 kez gol katkısı yapan Sebastian, ilk sırada yer alırken, Polonyalıyı, 17 gol katkısıyla Benfica'dan Rafa Silva takip ediyor. Üçüncü basamakta da 16 kez skora yardımcı olan Celtic'ten Matt O'Riley bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.