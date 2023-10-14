Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, Polonya Milli Takımı ve sarı-lacivertlilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Szymanski'nin sözleri...

TAM İSTEDİĞİM GİBİ BİR GOL OLDU"

"Sadece bu maçta değil, her maçta karar verme hızı en önemli şeydir. Rakip o zaman paslara karşı savunma yapamaz. Özellikle Faroe Adaları maçında agresif olmamız, hızlı ve isabetli oynamamız, sık sık pozisyon değiştirmemiz gerektiğini biliyorduk ki rakip kolaylıkla savunma yapamasın. Bence maçın başındaki gol bunu gösterdi. Piotr Zielinski'den iyi bir pas aldım ve hemen şut atmaya karar verdim. Tam istediğim gibi gol oldu."

"DURUMUN FARKINDAYDIK"

"Attığınız gol takıma güven verdi."

- "Bu güveni daha da arttırmak için mümkün olan en kısa sürede gol atmamız gerekiyordu. Bu maçtan önce içinde bulunduğumuz durumun farkındaydık. Ne pahasına olursa olsun kazanmamız gerektiğini biliyorduk ve bence takımımıza hala inanmanız gerektiğini gösterdik. Çünkü büyük bir potansiyelimiz var. Elbette birileri sadece Faroe Adaları karşısında kazandığımızı söyleyecektir ama her maça aynı şekilde yaklaşmalı ve her maçı kazanmalısınız. Biz bunu başardık."

"EN ÖNEMLİ GOLÜM OLDU"

"Thorshavn'da milli takım için ikinci golünüzü attınız. Milli takım kariyerinizde şu ana kadarki en önemli golünüz olduğunu söylemeliyiz."

- "Bu doğru. İlk golümü 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Slovenya'ya karşı oynadığımız maçta atmıştım ve çok sevinmiştim. Ancak Faroe Adaları'na attığım gol milli takımdaki en önemli golüm, ancak gelecekte daha da fazla gol atağıma inanıyorum."

"MAÇTAN ÖNCE BİLİYORDUK"

"Faroe Adaları'na karşı oynadığımız maç çok tehlikeliydi. Çok az şey kazanabilir ve çok şey kaybedebilirdiniz."

- "Bunu maçtan önce biliyorduk, teknik direktörümüz de bizi bu konuda uyardı. Ancak rakip kim olursa olsun her zaman kazanmayı hedeflemeliydik. Durumumuz çok iyi değildi ama sahaya çıkıp baştan sona işimizi yapmamız gerekiyordu. En önemlisi de hedefe ulaşmış olmamızdı."

"EN ZOR KOŞULLARDI"

"Hiç bu kadar zor hava koşullarında oynadın mı?"

- "Evet, daha önce bir kez Faroe Adaları'na karşı deplasmanda oynamıştım. 21 yaş altı milli takımıyla Kasım ayında oynamıştım. O zaman 2-2 berabere kalmıştık, bu yüzden bu sefer kazandığımız için daha da mutluyum. Bu iki maç hava koşulları açısından en zor olanlarıydı."

"İŞBİRLİĞİMİZ İYİ GÖRÜNÜYORDU"

"Perşembe günü Thorshavn'da oynanan maçta Piotr Zielinski ile birlikte orta sahada oynadınız. Birlikte çok iyi oynadığınız açık."

- "Her şeyden önce, bir oyuncu en uygun pozisyonuna yerleştirilirse takıma en fazla katkıyı verebilir. Daha önce milli takımda genellikle bana veya Piotr'a zorla başka bir pozisyon ararlardı, böylece sadece ikimiz ilk on birde oynayabilirdik. Orta sahada birlikte oynayamayacağımız iddia ediliyordu ama perşembe günü tersini kanıtladık. İşbirliğimiz çok iyi görünüyordu, Piotrbenim golümün asistini yaptı. Sahada sık sık birbirimizi aradık, birbirimizin pozisyonlarına baktık, birbirimize yakın oynadık. Umarım önümüzdeki maçlarda da böyle olur. Bana öyle geliyor ki bizim oyunumuz böyle olmalı."

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"

"Bununla ilgili bir sorunun yok. Gittiğin her yerde, bir süre sonra takımın lideri oluyorsun."

- "Yeni koşullara kolay adapte oluyorum, ancak Fenerbahçe'de bu kadar iyi bir başlangıç beklemiyordum. Performansımın bu kadar yüksek olacağını. Kendime inanmadığımdan değil, çünkü inanıyorum. Fenerbahçe'de kendimi çok iyi oynadım ve sezon başından bu yana neredeyse tüm gol pozisyonlarından faydalandım. Verimliliğimi artırdım, bu yüzden rakamlarım çok iyi görünüyor. Bundan dolayı mutluyum ve sıkı çalışmaya devam ediyorum."

"KOLAY BİR DURUM DEĞİL"

"Faroe Adaları'na karşı oynadığınız maçta sezon başından beri sergilediğiniz harika formunu tekrarladın. Feyenoord'da zaten çok iyi rakamlara sahiptin ama şimdi Fenerbahçe'de net bir şekilde mükemmel görünüyorsun. 16 maçta sekiz gol attın ve dört asist yaptın. Türkiye'de bu kadar başarılı olmayı bekliyor muydun?"

- "Dürüstçe söyleyebilirim ki... Hayır. Kulüp değiştirdiğinizde ve yeni bir takıma gidip kendinizi kanıtlamanız gerektiğinde bu kolay bir durum değil."

"F.BAHÇE'YE TRANSFERİM BUNU GÖSTERİYOR"

"Bu yaz temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer oldun. Ondan önce Legia Varşova, Dinamo Moskova ve Feyenoord'da yıldızlaştın. Yeni bir kulüp seçerken karar verme sürecinin nasıl olduğunu merak ediyorum. Çünkü her zaman mükemmel eşleşmeyi buluyorsun."

- "Menajerimden çok yardım alıyorum ama kendim de çok fazla analiz yapıyorum. Belirli bir takımın maçlarını izliyorum, bu kulüpte daha fazla mı yoksa daha az mı oynayacağımı düşünüyorum. Zorluklardan korkmuyorum. Herhangi bir takımın kadrosunda er ya da geç yer alabilecek yeteneklere ve karaktere sahip olduğumu biliyorum. Öte yandan, bir oyuncu her zaman hemen oynayabileceği bir kulüp arar. Danışmanlarım ve benim bugüne kadar yaptığımız seçimlerin her biri isabetli oldu. Fenerbahçe'ye transferim de bunu gösteriyor."

FENERBAHÇE'DE HEDEFLERİ

"Ana hedeflerimiz ulusal şampiyonluk ve Konferans Ligi'ni kazanmak. Önümüzde Türkiye Kupası ve Süper Kupa var, bunlar da önemli. Umarım tüm görevlerin üstesinden gelebiliriz. Bu sezonun tüm Fenerbahçeliler için çok başarılı geçmesini istiyoruz."

"DZEKO HARİKA BİR OYUNCU"

"Yeni takımında en iyi kiminle anlaşıyorsun? Bu sezon şimdiden sekiz gol atan ve yedi asist yapan Edin Dzeko'nun performansı kesinlikle çok iyi."

- "O harika bir oyuncu, birbirimize çok yakın oynuyoruz, sık sık pozisyon değiştiriyoruz, o daha derine geliyor ve ben daha öne çıkıyorum. Aslında tüm takımımız çok iyi çalışıyor. Harika bir atmosferimiz var ve her oyuncu takıma olumlu bir şeyler katıyor."