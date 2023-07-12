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Spor

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Dinamo Moskova forması giyen Sebastian Szymanski'nin transferini KAP'a açıkladı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 20:50 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'de!
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Fenerbahçe, Dinamo Moskova ve Polonyalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Sar-lacivertliler, bu transfer için KAP'A açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC Dynamo Moscow JSC ile görüşmelere başlanmıştır."

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

İstanbul'a gelen Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek. Sağlık kontrolünde bir sıkıntı çıkmaması durumunda Fenerbahçe, Szymanski ile resmi sözleşme imzalayacak.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Polonyalı futbolcu için Dinamo Moskova'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?

Kariyerine ülkesi ekiplerinden Legia Varşova'da başlayan Szymanski, 2019 yılında 5.5 milyon euro karşılığında Rus kulübü Dinamo Moskova'ya transfer oldu. Dinamo Moskova'da 3 sezon forma giydikten sonra Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle ülkeden ayrılan Polonyalı oyuncu, 2022-23 sezonunun başında Feyenoord'a kiralandı ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 24 kez de Polonya Milli Takımı'nın formasını terleten Szymanski 1 milli gol kaydetti. Kulüp kariyerinde 250 resmi maçı bulunan oyuncu, kariyeri boyunca 37 gol 49 asistlik performans yakaladı.

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