Sebastian Szymanski Fransa yolcusu! İşte yeni adresi...

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Sebastian Szymanski'nin yeni durağı belli oluyor. Polonyalı futbolcu, Fransa'nın yolunu tutuyor.

Kadrosunda düşünmediği isimler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in radarında.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Rennes ve Szymanski, sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin de ileri seviyede olduğu ve anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının kamp kadrosu netlik kazanıken Sebastian Szymanski kadroya dahil edilmedi.