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Spor

Sebastian Szymanski, Fred'in yokluğunda suskun

Sebastian Szymanski, Fred ile birlikte çıktığı 15 lig maçında 9 gol attı 6 asist yaptı. Fred'in olmadığı 10 maçta ise gol atamadı, sadece 3 asist yaptı.

Takvim14 Şubat 2024 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski, Fred'in yokluğunda suskun
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Fenerbahçe'nin bu sezon hücum gücünü sırtlayan oyunculardan birisi olan Sebastian Szymanski 5 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor.

Polonyalı 10 numaranın performans düşüklüğü yaşadığı bu dönemde Fenerbahçe 4 puan kaybetti ve sıralamada 2. sıraya düştü.

Sezonun geneline bıkıldığında Szymanski'nin, Fred ile birlikte oynadığı maçlarda çok daha yüksek bir performans çizdiği ortaya çıkıyor. Polonyalı yıldız, Fred ile birlikte çıktığı 15 lig maçında 9 gol atarken 6 da asist yaptı.

Fred'in olmadığı 10 maçta ise Szymanski gol atamazken sadece 3 asist yaptı.

Polonyalı futbolcunun Fred'in olmadağı maçlarda daha fazla geriye gelmek zorunda kaldığı, Fred ile oynadığı maçlarda ise Brezilyalı futbolcunun yaptığı baskı ile kazanılan toplarla bulunduğunda skora hemen etki ettiği görülüyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Szymanski bu sezon Fenerbahçe ile toplam 38 resmi maça çıktı. Bu maçlarda toplam 12 gol atarken 10 da asist yaptı. Szymanski birçok Avrupa devinin de radarına girmiş durumda. Polonyalı'nın ligin kalanında göstereceği performans şampiyonluk için çok kritik öneme sahip.

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