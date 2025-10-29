İSTANBUL 19°C / 9°C
Sebastian Szymanski için gelecekler! Fransız devi peşine düştü

Fenerbahçe'de son haftalarda form grafiği düşen Sebastian Szymanski için Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı. Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, 26 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

HABER MERKEZİ29 Ekim 2025 Çarşamba 22:18 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski için gelecekler! Fransız devi peşine düştü
Fenerbahçe'de son haftalarda form grafiği düşen Sebastian Szymanski için Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı.

Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, 26 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Transferfeed'in haberine göre Lyon, teknik direktör Paulo Fonseca'nın isteği doğrultusunda Szymanski için temaslara başlamaya hazırlanıyor. Fransız kulübünün kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

FENERBAHÇE 14 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin ise oyuncu için 14 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maçta 2 gol ve 2 asist üreten Szymanski, sezon başında 9,75 milyon euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer edilmişti.

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldızın geleceği, ocak ayı yaklaşırken merakla bekleniyor.

