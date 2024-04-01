Sebastian Szymanski lige golle dönmek istiyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, bu sezon 12 kez ağları sarstı. Ancak Szymanski, son haftalarda suskun kaldı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 10 Ocak'taki Konyaspor maçından beri gol sevinci yaşayamadı.

Szymanski, Polonya Milli Takımı'yla çıktığı Estonya maçında ağları sarsmış, Galler karşısında ise seri penaltı atışlarında hata yapmamıştı. Yıldız oyuncu, Adana Demirspor karşısında da fileleri havalandırıp Fenerbahçe'deki suskunluğuna son vermek istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 46 maça çıkan Syzmanski, 12 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.