Sebastian Szymanski: Sadece kazanmaya odaklıyım

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 12 gol atıp 14 asist yapmasına karşın son haftalarada suskun kalan Sebastian Szymanski, bu durumu sorun etmiyor.

Polonya basınına konuşan Szymanski, "Son maçlarda benim gol ve asist üretmediğimden bahsediliyor. Ama ben buna hiç takılmıyorum. Ben sahada kazanmaya odaklıyım ve takımım için savaşırım" dedi.

Polonyalı futbolcu için Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisinin devam ettiği de gelen haberler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta sahaya çıkan Sebastian Szymanski, 12 gol attı ve 14 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli takımın sezon başında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Szymanski'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.