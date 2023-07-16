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Spor

Sebastian Szymanski, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

16 Temmuz 2023 Pazar 13:40 - Güncelleme:
Sebastian Szymanski, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sebastian Szymanski, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Rusya'da yapılan kampın ardından dün gece İstanbul'a dönen Sarı-Lacivertller, hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

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