Sebastian Szymanski'ye Tottenham kancası

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, Avrupa'daki dev kulüplerin takibinden çıkmıyor. İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'ın hedefi de Szymanski...

TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR

İngiliz ekibi, bu sezon forma giydiği 32 maçta 12 gol ve 14 asist üreten ve toplamda 26 gole katkıda bulunan yıldız oyuncuyu transfer etmek için tüm şartlarını zorlayacak.

POSTECOGLOU ÇOK İSTİYOR

Tottenham scoutları, Samsunspor ile oynanacak lig maçını tribünden izleyecek ve yönetime rapor sunacak. 30 kez Polonya Milli Takım formasını giyen Szymanski için Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou da oldukça istekli. Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki sezon için Szymanski'yi kadrosunda görmek istediği biliniyor.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

24 yaşındaki yıldız oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi'nin beklentisi ise 35 milyon Euro. Sarı-Lacivertliler sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Szymanski için 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

PERFORMANSI PARMAK ISIRTIYOR

Fenerbahçe sezon başında transfer ettiği Szymanski için Galatasaray ile yarışa girmişti. Transfer savaşını kazanan Fenerbahçe'de Polonyalı yıldızın performansı parmak ısırtıyor. Fenerbahçe'de 32 maçta 26 gole katkıda bulunan Szymanski, takımının en büyük hücum silahlarından biri. İsmail Kartal da onun üzerine titriyor.