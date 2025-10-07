İSTANBUL 19°C / 13°C
  Sebastian Szymanski transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı
Spor

Sebastian Szymanski transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı

Yaz transfer döneminde Fransız ekibi, Fenerbahçe forması giyen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski için teklifte bulundu. Ancak sarı lacivertli ekip kısa süre içinde teklifi reddetti. İşte transferin gerçekleşmemesinin ardındaki o gerçek...

7 Ekim 2025 Salı 15:51
Sebastian Szymanski transferi neden gerçekleşmedi? Gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski için transfer gerçeği ortaya çıktı.

Polonya basınında yer alan habere göre, Lyon, yaz transfer döneminde Szymanski'yi kadrosuna katmak istedi.

Fransız temsilcisi, Szymanski için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

MOURINHO ONAY VERMEDİ

Fenerbahçe, gelen teklifin yeterli olmaması ve o dönem teknik direktör Jose Mourinho'nun 26 yaşındaki futbolcunun satışına onay vermemesinin ardından Lyon'un teklifini geri çevirdi. Szymanski'nin bu nedenle Lyon'a transferi gerçekleşmedi.

MENAJERİ İLE AYRILIK

Öte yandan Szymanski, Lyon'a transferinin gerçekleşmemesinin ardından menajeri Mariusz Piekarski ile yollarını ayırdı.

MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Piekarski, geçtiğimiz ay Szymanski ile ilgili, "Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde oynayan çok iyi bir kulüpten teklif aldık. Ancak teklif anında reddedildi ve kulübe, Szymanski'nin satılık olmadığı, bu yüzden daha fazla teklif göndermelerine gerek olmadığı bildirildi. Fenerbahçe–Feyenoord maçı öncesinde, kulüpten "Szymanski, Jose Mourinho için çok önemli bir oyuncu, onlarca milyon euro teklif gelse bile satılmayacak" sözlerini duydum. Mourinho ayrıldıktan sonra Avrupa'daki transfer penceresi sadece 3 gün daha açıktı. Şampiyonlar Ligi'ne katılan İngiliz bir kulüple görüştük ama o transfer başka bir oyuncuya bağlıydı. O futbolcu takımda kalınca her şey iptal oldu. Biz de panik yapmak yerine doğru kararı vermek istedik. Sonuç olarak Szymanski kendi başarısının kurbanı oldu çünkü Mourinho, onu takımın vazgeçilmezi olarak görüyordu." ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Szymanski'nin, Fenerbahçe ile ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

