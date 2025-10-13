Sebastian Szymanski yıldızlaştı! Polonya 2 golle güldü

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. hafta maçında Polonya, deplasmanda Litvanya ile karşılaştı.

Darius and Girenas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Polonya 2-0 kazandı.

Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski ve 64. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Bu sonuçla birlikte grupta 6 maçta 4. galibiyetini alan Polonya, puanını 13'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 7 maçta galibiyeti bulunmayan Litvanya ise 3 puanla 4. sırada konumlandı.

Polonya, grupta bir sonraki maçta Hollanda'yı konuk edecek. Litvanya da son maçında Hollanda'ya konuk olacak.

SZYMANSKI DAMGA VURDU

Mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe'de oynayan Polonyalı milli oyuncu Sebastian Szymanski, kornerden attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Polonya korner kazandı. Köşe gönderine giden Sebastian Szymanski, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Szymanski'nin attığı gol sonrası takım arkadaşları Polonyalı futbolcuya doğru koştu. 26 yaşındaki futbolcu büyük sevinç yaşadı.

Genç oyuncu, Litvanya'ya kornerden attığı golle milli formayla çıktığı 50. maçında 6. golünü kaydetti.

Öte yandan 26. yaşındaki futbolcu, 64. dakikada Robert Lewandowski'nin golünde de asisti yapan isim oldu. Sol kanattan gelişen atakta Skoras'ın pasıyla topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrıldı ve ortasını kale sahasına doğru havalandırdı. Lewandowski kale sahasında kafa vuruşunu yaptı ve topu kaleci Svedkauskas'ın solundan ağlarla buluşturdu.

Szymanski, ilk 11'de başladığı mücadelede dakikalar 82'yi gösterdiğinde yerini Karol Swiderski'ye bıraktı.